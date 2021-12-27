Dolar haftaya yükselişle başladı: 11,26 TL'yi gördü

Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bugün 11 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 13,06'larda değerleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin gerçekleriyle ekonominin işleyişle ilgisi bulunmayan ülkemizin kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu bir saatte atıverdik" dedi.

Gün ortası döviz fiyatları:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 11,2730 11,2740 Avro 12,7260 12,7270 Sterlin 15,3120 15,3890 ANKARA



ABD Doları 11,2430 11,3230 Avro 12,6860 12,7660 Sterlin 15,2520 15,4620

Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt içinde kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa geçen hafta yüzde 9,27 değer kaybetti.

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.