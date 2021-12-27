Ankara'daki derbide sağlık görevlisine sarı kart

Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için "Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak" şeklindeki düzenlemesini hukuka uygun buldu.