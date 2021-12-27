Ankara'daki derbide sağlık görevlisine sarı kart
Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü maçının 70'inci dakikasında sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya girmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekipleri, maçın hakemi Emre Kargın tarafından sarı kart gördü.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 27 Aralık 2021 08:44
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisinde sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.
Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından elini cebine götüren Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız