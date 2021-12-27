Ucuz emeklilik için son fırsat!



ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 32'Sİ

Sigortalıların çalışmadıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik primlerini, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir. Hizmet borçlanmasıyla emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayıları öne çekilerek erken emekli olunabilir. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.

286 LİRADAN 400 LİRAYA ÇIKIYOR

Yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanma primleri 1 Ocak'tan itibaren yüzde 39.9 artan brüt asgari ücret üzerinden belirlenecek.

Bugün itibariyle günlük doğum, askerlik borçlanması en düşük 38.16 en yüksek 286,20 lira düzeyinde olup yeni yıldan itibaren en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 liraya çıkacak.

EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKER

Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemez. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çeker. Çalışan kadınsa doğum borçlanması, erkekse askerlik borçlanması ile emekliliği erkene çekebilir. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor.

Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün olup bu yıl için ödenecek tutar da 27 bin 475 lirayı buluyor. Bu tutar 1 Ocak'ta 38 bin 433 liraya çıkacak. Bu hafta sonuna kadar borçlanmaya giden bir çocuk için yaklaşık 11 bin lira daha az prim ödeyecek.



EMEKLİLİKTE ASKERLİK BORÇLANMASINI KAÇIRMAYIN

Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler emeklilik için borçlanılabiliyor. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor.

Askerlik borçlanması çalışılmaya başlamadan önceki süre için de yapılabiliyor. Bu yıl için 18 ay askerlik yapılan sürenin tamamı için borçlanmaya gidenler 8200 lira daha az yatıracak.

BORÇLANMA VERGİ AVANTAJI SAĞLAR

Yurtdışı borçlanma, doğum, askerlik gibi hizmet borçlanmasıyla sigorta gün sayıları artırılabilir. Bu kapsamda sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödeyenler işyerine başvurarak ödedikleri borçlanmaya ilişkin primlerin gelir vergisinden indirilmesini talep edebilir.

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor.

Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj sonrası doğum yapan kadın çalışanlar, tescil şartını yerine getirmiş kabul ediliyor.

HAZAL ATEŞ