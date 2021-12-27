Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu

Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için çocuklara eğitimler verileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğrenecek" dedi.

Sıfır Atık Okulu ve Sıfır Atık Simülasyon Merkezi'nin ödüllü bir proje olduğunu da hatırlatan Başkan Balcı, "Fikir ve projemiz, geçtiğimiz yıl, yüzlerce fikir ve proje içerisinde öne çıkarak maddi destek almaya hak kazanmıştı. Hedefimiz sürdürülebilirliğini sağlamak ve hedefe ulaştırmak... Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ