TÜİK'ten velilere uyarı niteliğinde veri

Hepimizin günlük yaşamının yeni bir düzenle yeniden yapılandığı pandemi sürecinde iş yapış şekillerimiz, öğrenme, sosyalleşme, eğlence anlayışımız tamamen dijitale taşındı. Yüz yüze eğitimin ekranlara taşındığı pandemi döneminde çocuklarımızın internet kullanımının artması ve çevrim içi derse katılma yüzdesinin en fazla olması beklediğimiz bir oran. Sosyal medya ve oyun oynama yüzlerinde de artış görüyoruz.

OYUN OYNAMA SÜRELERİ ARTTI

Çocuklarımızın oyun oynama yüzdelerinin arttığını görüyoruz. Oyunlar bugün onların sosyalleşme alanlarıdır aynı zamanda ekranda pasif geçirdikleri bir zaman dilimidir. Ancak 13 yaş ve üzeri çocuklar bir sosyal medya hesabı, e-posta adresine yasal olarak sahip olabiliyorlar. Bu bağlamda oranların artışı sorgulanmalıdır.

SİBER ZORBALIK TEHLİKESİ

Oyunlar en tehlikeli siber zorbalığa maruz kalınan yabancı pek çok kişiyle sohbet ettikleri dijital alanlar. Hangi oyunları oynuyorlar içeriğini, yaşlarına göre uygunluğunu, buralarda kurdukları ilişkilerden haberdar mısınız? Çocuğumuzun kitaplığında hangi kitaplar var biliyorsunuz, odasında hangi çekmecesinde hangi eşyalar var biliyorsunuz, yüz yüze görüştüğü arkadaşlarını biliyorsunuz, tanımadığınız arkadaşının evine göndermiyorsunuz.

EKRAN SÜRESİNİ TAKİP EDİN

Ama internette çok fazla vakit geçirdiğini söylüyorsunuz telefonunda hangi uygulamalar var biliyor musunuz? Hangi sanal topluluklarda tanıdığı tanımadığı hangi arkadaşları var biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız sokağın ortasında kimliksiz çocuğunuzu yapayalnız bırakıyorsunuz demek ki! Bunun için ebeveynlerimiz mobil işletim sistemlerin özel uygulama ve ayarlarını kullanarak çocuklarımız ekran süresini, hangi saatlerde, ne kadar süre hangi uygulamaları kullanabilirler, oyunları oynayabilirler, uygulamayı satın almadan kendilerine bildirim gelmesini de sağlayarak takip edebilirler.

TEKNOLOJİ YERİNE NE KOYULABİLİR?

''İnternet ile geçirilen pasif zamanın yerine ne koyabiliyorsunuz?'' diyen Algan velilere şu önerilerde bulundu:

-Çocuğunuzu yukarıda saydığım teknoloji ile öğrenme ve üretme etkinliklerine yönlendirebilirsiniz, ekransız zamanlarda ailecek teknoloji olmadan geçireceğiniz zamanlar yaratabilirsiniz. -Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği, sizinle geçireceği spor, sanat, yürüyüş, bisiklet, piknik, evde kutu oyunu, yemek pişirme gibi farklı etkinliklere yönlendirebilirsiniz. -Çocuğunuzun teknoloji kullanımı her zaman fiziksel etkinlikleri de dengeleyecek şekilde olmalı ama teknolojiyi kullanmadığı zamanlarda yerine bir şey koyabilmeli. Bu noktada da ebeveynlerimize rol model olmaları için büyük bir iş düşüyor.