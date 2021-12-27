Yunanistan'ın asimilasyon zulmü sürüyor

Yunanistan, Lozan ve diğer uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan Batı Trakya Türklerinin haklarını hukuksuzca gasp etme politikasını sürdürüyor. AİHM kararlarını dahi görmezden gelerek Batı Trakya Türklerinin dernek kurma haklarına müdahale eden Yunanistan, bölgedeki Türk çocuklarının eğitim haklarını da kısıtlıyor.

Yunan hükümeti, okulları kapatıyor, yeni okulların açılmasına izin vermiyor, okullarda onarım yapılmasını dahi engelliyor. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, Yunanistan'ın bu tür uygulamalarla azınlık eğitiminin yok edilmesini ve azınlığın geleceğinin elinden alınmasını amaçladığını belirterek, "Bunun sonucu da asimilasyondur!" dedi. Kara, geçen Perşembe günü uygulanan boykota yüzde yüze yakın bir katılım olduğunu söyledi.

128 OKULU KAPATTILAR!

Yunanistan yönetiminin Türk okullarını kapatmaya 1990'lı yıllardan itibaren başladığını, 2010 yılı sonrasında da yoğun şekilde devam ederek toplam 128 okulun kapatıldığını belirten Kara, "231 ilkokulumuz vardı, şimdi 103 ilkokul 2 ortaöğretim kurumumuz var. En fazla okulun kapatıldığı 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 18, bu sene de 12 okulumuz kapatıldı " bilgisini paylaştı. 2014'te kapatılan 18 okul ile ilgili hukuki mücadele verdiklerini anlatan Kara, "Her kapatma kararı ile ilgili açılan davalar var. Yunanistan'da yargının yavaş işlemesi ve gereksiz ertelemeler olduğu için kesinleşmiş 1 karar var, AİHM'de bu konuda bir davamız var. Haklarımızın ihlal edilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AMAÇ AZINLIK EĞİTİMİNİN YOK EDİLMESİ

Türk ilkokullarında 4 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Kara, "İlkokuldan mezun olan çocuklar azınlık okullarında eğitimini sürdürmek istese gidebilecekleri sadece 2 okul var. Azınlık ortaokul ve liseleri yetersiz, bu yönde taleplerimiz var ama yanıt dahi verilmiş değil" şeklinde konuştu. Yunanistan'ın bu tür uygulamalarla azınlık eğitiminin yok edilmesini ve azınlığın geleceğinin elinden alınmasını amaçladığını kaydeden Kara, bunun sonucu da asimilasyon olduğunu dile getirdi. Yunanistan yönetiminin okulları kapatırken öğrenci sayısının az olduğu bahanesini gösterdiğini söyleyen Kara, Türk okullarında okuyan öğrenci sayısının 9'un altına düşmesi halinde kapatıldığını ancak çoğunluk okullarında 4-5 öğrenci dahi olsa okulların açık tutulduğunu ifade etti.