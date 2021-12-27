Gram altın fiyatları 2022'de yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası Fed yılın son faiz kararı toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlayacaklarını açıklaması ve gelecek yıl 6 defa faiz artıracağını bildirmesiyle gram altın üzerinden etkili ola ons altın fiyatları yükselişe geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı hakkında uzamanların rahatlatan açıklamaları ardından yatırımcıların risk eşeği yükseldi ve ons altın 1800 dolar altına düştü. Kısa süreli düşüşün ardından ons altın ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın ABD'de enflasyonun yükseldiğini ve durgunluk dönemine girilebileceğini belirtmesiyle yükselişe geçerek haftanın ilk işlem gününde 1809 TL'den işlem görüyor. Küresel piyasaların yanında gram altın yurt içi dolar/TL kurundan da etkileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi program açıklamaları ile dolar 18 TL rekorundan sert düşüşe geçerek 10 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi ile ilgili gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamalarına odaklanırken vatandaşlar ''Altın 2022'de yükselecek mi? 2022 altın tahmini ne oldu?'' sorularına odaklandı.

27 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve faiz hakkındaki açıklamalarının ardından sert düşüşe geçen dolar fiyatına bağlı olarak geriledi. Geçtiğimiz hafta 1060 TL seviyelerini gören gram altın 600 TL seviyelerine çekildi.Altın yatırımcısı yılın son günlerinden araştırmalarına devam ederken ''2022'de altın yükselecek mi?'' Sorusunun cevabını merak ediyor.

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatı için iki haftalık kritik bir süreç olduğunu ifade etti. Şatıraoğlu, ''Ons altına gelecek olursak çok önemli bir detay var ve bu gram altın yatırımı olanları da ilgilendiriyor. Ons altında hareketli ortalama güzel işaretler veriyor. 1805 dolar üzerinde kapatma meydana gelirse bu benim için yükselişler başlamış demektir. Peki ondan sonra ne olabilir? Yeni yılla beraber ons altın 1820 dolar seviyesini aşabilirse o zaman çok farklı bir süreç bizi bekliyor demektir. Ondan sonra ons altın 1877 Dolar seviyesini hedef olarak seçecek. Oradan da ons altın 1960 dolar seviyesine doğru hareket eder. Ons altın için çok kritik 2 haftalık bir süreç var'' sözlerine yer verdi. Peki 27 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde gram altın 635 TL seviyelerinden işlem görüyor.

NUREDDİN NEBATİ ALTIN YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 yılı altın fiyatları hakkında açıklama yaptı. Nebati, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikleri duyurdu. Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni paketler geliyor. Ocak ayının ilk haftasına işaret eden Nebati ''280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak'' ifadelerine yer verdi. Açıklanan pakete göre vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edebilecek.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Altın fiyatları, yatırımcıların Omicron varyantından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla geçen haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci'nin rahatlatan açıklamaları ile dalgalı seyrederek başladı.

CPM Group'un yönetici ortağı Jeff Christian 2022 altın tahmini için ''Gelecek yıl altın fiyatlarının muhtemelen yatay veya biraz daha yüksek, belki yıllık ortalama yüzde 2 daha yüksek, gümüş fiyatlarının ise gelecek yıl yıllık ortalama yüzde 2 daha düşük olacağını değerlendiriyoruz. Yatırımcıların büyük miktarlarda altın ve nispeten büyük miktarlarda gümüş almaya devam edeceğini düşünüyoruz, ancak 2020 ve 2021'deki kadar değil'' ifadelerine yer verdi. Küresel verilerin yanından altın dolar/TL kurunda yaşana düşüşe bağlı olarak hareket ediyor. 27 Aralık çeyrek altın 1.104 TL'den el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Vatandaşlar dolar/TL kurunun gram altın fiyatına etki etmesinden dolayı ''Altın yükselecek mi? İslam Memiş 2022 altın tahmini ne oldu?'' sorularına odaklandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların durumunu değerlendirirken bugün yaşana yükseliş için ''Düşüşler bitti yükselişe geçti'' ifadelerinin doğru olmadığını ve dalgalı bir piyasa bulunduğunu ifade etti. Hareketliliğin birkaç hafta devam edeceğini ve sonra oturacağını vurgulayan İslam Memiş kapalı çarşı ve bankaların alım satım konusunda makas aralığının çok geniş olduğunun altını çizdi. İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65'li seviyelerine inebileceğini ifade etti.