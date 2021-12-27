Gram altın fiyatları 2022'de yükselecek mi?

Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak
Kademeli fatura dar gelirliyi koruyacak
Mahrem imamlara finansal darbe: Birbirlerinden gizli çalışıyorlar
Mahrem imamlara finansal darbe: Birbirlerinden gizli çalışıyorlar
Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
EGO'dan yeni ücret tarifesi açıklaması
EGO'dan yeni ücret tarifesi açıklaması
34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlattı
İçişleri Bakanlığı, İBB'ye 'özel teftiş' başlattı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı
Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyada birinci
Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyada birinci
Makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan müezzin hayatını kaybetti
Makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan müezzin hayatını kaybetti
Velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama
Velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama
Erdoğan, parti üyesinin fedakarlığını anlatırken gözleri doldu
Erdoğan, parti üyesinin fedakarlığını anlatırken gözleri doldu
Cübbeli Ahmet 'haram' dedi, Hayrettin Karaman 'Hibe'
Cübbeli Ahmet 'haram' dedi, Hayrettin Karaman 'Hibe'
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
İstanbul'da konut sıkıntısı: Ofislerin dönüştürülmesi çözüm olur mu?
İstanbul'da konut sıkıntısı: Ofislerin dönüştürülmesi çözüm olur mu?
AK Partili vekiller 'ekonomi' gündemiyle sahaya iniyor
AK Partili vekiller 'ekonomi' gündemiyle sahaya iniyor
Asiye o köpeklerle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler
Asiye o köpeklerle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler
Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekatı
Türkiye'nin en büyük pazarı kuruluyor! 25 bin firmadan indirim harekatı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
Erdoğan'dan 'torba teklif' uyarısı: Hazırlıksız adım atmayın
Erdoğan'dan 'torba teklif' uyarısı: Hazırlıksız adım atmayın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın fiyatları 2022'de yükselecek mi?

2021 yılının son günlerinde gram altın 1060 TL'den 600 lira seviyelerine gerilemesiyle yatırımcılar ''Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın tekrar yükselecek mi?'' sorularına odaklandı. Altının ons fiyatı 1800 dolar üzerinde seyrederken analistler Fed kararları ve yurt içinde yaşayan dolar/TL kuru hareketliliğinin önemli olduğunu vurgularken İslam Memiş dalgalı seyrin birkaç hafta süreceğine işaret etti. İşte 27 Aralık gram altın ve 2022 altın tahmini.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 09:21
Yazdır
Gram altın fiyatları 2022'de yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası Fed yılın son faiz kararı toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlayacaklarını açıklaması ve gelecek yıl 6 defa faiz artıracağını bildirmesiyle gram altın üzerinden etkili ola ons altın fiyatları yükselişe geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı hakkında uzamanların rahatlatan açıklamaları ardından yatırımcıların risk eşeği yükseldi ve ons altın 1800 dolar altına düştü. Kısa süreli düşüşün ardından ons altın ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın ABD'de enflasyonun yükseldiğini ve durgunluk dönemine girilebileceğini belirtmesiyle yükselişe geçerek haftanın ilk işlem gününde 1809 TL'den işlem görüyor. Küresel piyasaların yanında gram altın yurt içi dolar/TL kurundan da etkileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi program açıklamaları ile dolar 18 TL rekorundan sert düşüşe geçerek 10 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi ile ilgili gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamalarına odaklanırken vatandaşlar ''Altın 2022'de yükselecek mi? 2022 altın tahmini ne oldu?'' sorularına odaklandı.

27 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve faiz hakkındaki açıklamalarının ardından sert düşüşe geçen dolar fiyatına bağlı olarak geriledi. Geçtiğimiz hafta 1060 TL seviyelerini gören gram altın 600 TL seviyelerine çekildi.Altın yatırımcısı yılın son günlerinden araştırmalarına devam ederken ''2022'de altın yükselecek mi?'' Sorusunun cevabını merak ediyor.

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatı için iki haftalık kritik bir süreç olduğunu ifade etti. Şatıraoğlu, ''Ons altına gelecek olursak çok önemli bir detay var ve bu gram altın yatırımı olanları da ilgilendiriyor. Ons altında hareketli ortalama güzel işaretler veriyor. 1805 dolar üzerinde kapatma meydana gelirse bu benim için yükselişler başlamış demektir. Peki ondan sonra ne olabilir? Yeni yılla beraber ons altın 1820 dolar seviyesini aşabilirse o zaman çok farklı bir süreç bizi bekliyor demektir. Ondan sonra ons altın 1877 Dolar seviyesini hedef olarak seçecek. Oradan da ons altın 1960 dolar seviyesine doğru hareket eder. Ons altın için çok kritik 2 haftalık bir süreç var'' sözlerine yer verdi. Peki 27 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde gram altın 635 TL seviyelerinden işlem görüyor.

NUREDDİN NEBATİ ALTIN YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 yılı altın fiyatları hakkında açıklama yaptı. Nebati, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikleri duyurdu. Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni paketler geliyor. Ocak ayının ilk haftasına işaret eden Nebati ''280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak'' ifadelerine yer verdi. Açıklanan pakete göre vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edebilecek.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Altın fiyatları, yatırımcıların Omicron varyantından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla geçen haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci'nin rahatlatan açıklamaları ile dalgalı seyrederek başladı.

CPM Group'un yönetici ortağı Jeff Christian 2022 altın tahmini için ''Gelecek yıl altın fiyatlarının muhtemelen yatay veya biraz daha yüksek, belki yıllık ortalama yüzde 2 daha yüksek, gümüş fiyatlarının ise gelecek yıl yıllık ortalama yüzde 2 daha düşük olacağını değerlendiriyoruz. Yatırımcıların büyük miktarlarda altın ve nispeten büyük miktarlarda gümüş almaya devam edeceğini düşünüyoruz, ancak 2020 ve 2021'deki kadar değil'' ifadelerine yer verdi. Küresel verilerin yanından altın dolar/TL kurunda yaşana düşüşe bağlı olarak hareket ediyor. 27 Aralık çeyrek altın 1.104 TL'den el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Vatandaşlar dolar/TL kurunun gram altın fiyatına etki etmesinden dolayı ''Altın yükselecek mi? İslam Memiş 2022 altın tahmini ne oldu?'' sorularına odaklandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların durumunu değerlendirirken bugün yaşana yükseliş için ''Düşüşler bitti yükselişe geçti'' ifadelerinin doğru olmadığını ve dalgalı bir piyasa bulunduğunu ifade etti. Hareketliliğin birkaç hafta devam edeceğini ve sonra oturacağını vurgulayan İslam Memiş kapalı çarşı ve bankaların alım satım konusunda makas aralığının çok geniş olduğunun altını çizdi. İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65'li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar haftaya yükselişle başladı: 11,26 TL'yi gördü
Dolar haftaya yükselişle başladı: 11,26 TL'yi gördü
Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu
Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu
Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Tüketiciye uyarı: Zamlı aldığınız ürünü iade edin
Tüketiciye uyarı: Zamlı aldığınız ürünü iade edin
Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak
Bugün resmen başladı! Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay 12. Dairesi, siyasi içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile meslekten atılan imam hatibin itirazını haklı buldu.
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
Danıştay 2. Dairesi, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için "Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak" şeklindeki düzenlemesini hukuka uygun buldu.
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunda dört sertifika şartı yazılınca 55 KPSS puanlı bir aday büro personeli olmaya hak kazandı!
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Danıştay'dan koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin iptale 3 gerekçe
Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TUS'a girecek mavi kart sahibi adayların yabancı veya mavi kartlı seçeneklerden sadece birini seçebileceklerine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna ilişkin kararı onadı.
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.
5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı
5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı
25 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?
Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, istirahatli olduğu günleri takip eden 3 günlük nöbetine gelmeyen doktora verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2022
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Elkızı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Elkızı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri