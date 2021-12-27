Ak Partili belediyelere 'sosyal medyada görünür olun' talimatı

Ak Parti'nin 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da düzenlendiği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına sosyal medyada görünür olmaları gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre belediye başkanlarına sunum yapan Özhaseki, toplantıda, başkanlara "Sosyal medyada görünür olun" uyarısında bulundu.

"Ak Parti'li belediyelerin gerek projeler ve altyapıdaki hizmetlerinin, Millet İttifakı belediyelerinden kat be kat üstün olduğunu" savunan Özhaseki'nin, "Bizim belediyelerimizin tanıtıma ihtiyacı var. Ak Parti, yatırımlarda çok iyi ancak tanıtamıyor. Yerel basınla daha çok diyalog kurmalısınız. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarını aktif kullanmalısınız. Millet İttifakı belediyelerinde 'icraat yok' ama onlar köpürtmeyi seviyor. Sosyal medyayı her türlü kullanıyor. Siz de faaliyetlerinizi sosyal medyada daha görünür kılın" dediği kaydedildi.

"Erken seçim olmadığını ancak 2023 seçimleri çalışmalarına başlanmasını" da isteyen Özhaseki'nin, belediye başkanlarından "bu süreçte teşkilatlarla, kadın kolları ve gençlik kollarıyla da uyumlu çalışmalarını istediği" de ifade edildi.

Özhaseki'nin, "Vatandaşların sorunlarını dinleyin. Tek tek sorunlarını not alın, çözüm üretin. Sizler, 'gönül belediyeciliği' yapıyorsunuz. Kimseye büyüklük taslamayın. Her vatandaşın yanında olmaya çalışın" dediği kaydedildi.