Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunda dört sertifika şartı yazılınca 55 KPSS puanlı bir aday büro personeli olmaya hak kazandı!