Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,08 puan değer kazanarak 1.919,36 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile spor oldu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne karışık bir seyirle başlayan pay piyasalarında, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla düşük hacimli ve sakin bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.