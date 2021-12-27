Taksilerde karar sonrası plaka ve kira fiyatlarına zam
UKOME kararının ardından yapılan yüzde 36 zamla birlikte taksi plakası fiyatı 3 milyon lirayı bulurken, kiraları da 11 bin liraya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, zam kararı alındı.
Eklenme : 27 Aralık 2021 10:21
Taksinin de arasında olduğu ulaşım grubuna, yüzde 36 zam kararı verildi.
Yılbaşından itibaren geçerli olacak zamlar, plaka sahiplerinin kazancını artırdı.
TAKSİ PLAKASI 3 MİLYONU GEÇTİ
Daha önce 2.6 milyon lira olan bir taksi plakasının fiyatı 3 milyon lirayı geçerken, kira bedeli ise 11 bin lirayı buldu.
1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ TARİFE
Taksi ücretleri UKOME'de alınan karardan sonra 1 Ocak itibarıyla zamlanıyor.
Yeni yılda taksilerde kısa mesafe ücreti 20 lira olacak.
Daha önce 5 lira 50 kuruş olan taksimetre açılışı ise 7 lira oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız