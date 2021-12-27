Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi

Yeni yılda milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zamda...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin alacağı zam 3 Ocak'ta açıklanacak, aralık enflasyonu ile netleşecek.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.

Özellikle asgari ücrete yeni yılda yüzde 50,4'lük yapılan rekor zammın, emekli maaşları için de yapılacağı kulis bilgileri, emeklileri heyecanlandırıyor.

TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, herkesin merakla beklediği emekli zammı hakkında ipucu verdi.

"YÜZDE 50 ORANINDA ZAM OLUR MU..."

Küçük'ün "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap veren Özkan, asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

"Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne faize ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YAKIN BİR ZAM ORANI"

Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücret zammına yakın olacak. "