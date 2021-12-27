Şiddet uygulayan okul müdürünün görevden alınması için imza toplandı
Koridorda yakaladığı öğrencilerden birinin kulağını çeken, diğerinin ise boğazından tutarak götüren okul müdürünün şiddet anları kameraya yansıdı. Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda okul müdürü, 2 öğrenciye şiddet uyguladı.
Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı.
Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.
SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞİDDET ANI KAMERADA
Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
İMZA TOPLANDI
Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız