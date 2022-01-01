Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Bir ziyaretçimizden gelen soru şu şekildedir:

Merhaba. Üniversitelerin meslek yüksekokulunda ders vermek için istihdam ettikleri Öğretim Görevlisi unvanlı kadro ilanlarında; 1 yıl, 2 yıl vb. süreler belirtilerek "ders verme tecrübesine sahip olmak", "yüksek öğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak" şeklinde şartlar yer almaktadır. MEB Personel genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzundaki Pedagojik formasyon bölümünde "Eğitim fakültesi mezunları ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir" ibaresi yer almakta ve bu şekilde olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyeceği bertilmektedir. Buradan hareketle pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmanın en azından 2 yıl süreyle ders verme tecrübesine denk olduğu ve bu şartın yer aldığı öğretim görevlisi ilanlarına başvuru imkanı verdiği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir mi?

Kısaca Devlet üniversitesinden alınmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak, öğretim görevlisi ilanlarında yer alan; 2 yıla kadar "ders verme tecrübesine sahip olma" şartını (yükseköğretim kurumları şeklinde belirtilmemiş) sağlamakta mıdır?

Şimdiden teşekkür ederim.

Memurlar.net'in cevabı:

Bilindiği üzere, üniversitelerde öğretim görevlisi istihdamı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Anılan Kanunun 31 inci maddesinde; "Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır." denilmektedir.

İlgili Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır." ifadesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 27 Eylül 2021 tarihinde kabul edilerek uygulamaya giren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca şartları taşıyan ve üniversitelerce verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylara Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen alanlarda sadece öğretmen kadrolarına başvuru yapmaya imkan sağlamaktadır .

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre pedagojik formasyon belgesine sahip adayların üniversitelerce ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında aranan "yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi"ni şartını taşımadığını değerlendirmekteyiz.