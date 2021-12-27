Hırsızlardan aracın sahibine not: İşte böyle çalarız

Çaldıkları panelvan ile hırsızlık yaptılar. Bir de bu yetmezmiş gibi, aracın üzerine not yazdılar. Pişkin hırsızlar pes dedirti.

İlginç olay İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı günü yaşandı. Yusuf Ağbolat, panelvanını sokağa park etti. Ancak sabah kalktığında aracı yoktu. Çünkü birkaç şüpheli onun aracı ile hırsızlığa soyundu. İnşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyup soğana çevirdiler. Ardından da panelvanı sokak ortasına park edip kaçtılar.

Ağbolat bu habere çok sevindi. Ama mutluluğu kursağında kaldı. Çünkü aracının eski halinden eser kalmamıştı.

Üstüne birde siyah boya ile "İşte böyle çalarız" yazdılar.

Mağdur adam aracını bu hale getiren hırsızların yakalanmasını istiyor.