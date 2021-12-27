Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım iddiaların ortaya atılmasına neden oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Aralık 2021 13:29
2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde "Rıza Baba" karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi.
Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde üst sıralardan inmiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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