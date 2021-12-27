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Prof. Şener'den 'Omicron' uyarısı: Yılbaşı tatili bizim için bir sınav

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Tüm dünyada Noel arifesinde tatiller başladığı zaman, kapalı alanlarda ve kapalı eğlence alanlarında kısıtlamalar başladı. Ülkemizde bir kısıtlama yok ama bizler sorumluluk bilincine sahip olarak kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret etmemiz lazım. Evlerde kendi çekirdek ailemizle vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 13:40
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, yılbaşında kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret edilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin kalabalık illerinde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınının başından bu yana her tatil döneminde bilim insanları tarafından uyarıların tekrarlandığını belirten Şener, "Omicron varyantının ülkemizde yaygınlaşmaması için özellikle yılbaşı tatili kısa dönemli de olsa bizim için bir sınav. Bu sınavı başarıyla atlatma imkanının bulursak,önümüzdeki zaman diliminde varyantın Türkiye'de yaygınlaşmasını geciktirebiliriz." dedi.

- "Maske, mesafe ve el hijyeninde hiç taviz vermememiz lazım"

Omicron varyantının diğer varyantlara göre 70 kat daha hızlı yayıldığını, vatandaşların bunu unutmaması gerektiğini dile getiren Şener, gelecek birkaç aylık sürecin Omicron varyantıyla mücadelede önem taşıdığına işaret etti. Şener, şunları kaydetti:

"Bu periyodun ilk başı yılbaşı ve yılbaşı tatili denilebilir. Özellikle tüm dünyada Noel arifesinde tatiller başladığı zaman, kapalı alanlarda ve kapalı eğlence alanlarında kısıtlamalar başladı. Ülkemizde bir kısıtlama yok ama bizler sorumluluk bilincine sahip olarak kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret etmemiz lazım. Evlerde kendi çekirdek ailemizle vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olasılıkla Omicron varyantının önümüzdeki zaman dilimi içinde hızlı ve baskın bir şekilde yayılma potansiyeli var. Bu yayılma potansiyelinin önünü alabilmemiz için aslında yılbaşı bizim için fırsat. Kapalı alanlarda da maske, mesafe ve el hijyeninde hiç taviz vermememiz lazım."

- "Bir an önce eksik aşılar tamamlanmalı"

Omicron varyantıyla mücadelede aşılanmanın önemli olduğunu aktaran Şener, "Vatandaşlarımızın eksik olan aşılarını bir an önce tamamlamaları lazım. 2 doz aşı olanlar 3. doz aşılarını olmaları gerekir. Hiç aşılanmayan vatandaşlar, mutlaka birer ay arayla çift doz aşılarını olmalılar. Kış döneminde varyant olgularda bir artış olacak. Bunu hepimiz yaşayacağız. Bunu olabildiğince az tutup hastaneye yatış sayılarını ve ölüm sayılarını az tutmak için bir an önce vatandaşların aşı merkezlerine koşmaları gerekiyor." dedi.

TURKOVAC aşısına da değinen Şener, şöyle konuştu:

"Hepimizin dört gözle beklediği aşı artık kullanıma hazır durumda. Seri üretim aşamasına geldi. Erken ve acil kullanım onayı aşamalarını geçti. Delta ve diğer varyantlar dahil olmak üzere, ilgili kurumlar tarafından etkin ve yetkin bulundu. Bu bizim için yaklaşık 2 yıldır beklediğimiz bir aşamaydı. Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı verilerine göre yerli ve milli aşı olduğu zaman aşılanma yönünde karar vereceğini bildiren yaklaşık 5 milyon civarında vatandaşımız vardı. Artık 5 milyonun üzerine düşen bir vazife ortaya çıktı. Tıpkı daha önce söz verdiğiniz gibi, hazır olan aşıyı aşı merkezlerinde olmaya çağırıyoruz. Bu salgından çıkabilmemizin yolu birlikte hareket etmemiz ve koruma yelpazemizi genişletmemizle olacak."

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