Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Engelli memur olarak 3. dilimden vergi indirimi alıyorum. Gelir vergisi hiç kesilmiyor. Damga vergisi de 41.07 TL kesiliyor. AGİ'm 299.27 TL. AGİ kalkarsa benim maaşım da artım değil yaklaşık 258 TL eksilme oluyor. Vergiden muaf olan engelli memurun maaşına nasıl yansıyacak öğrenebilir miyim?

Gelir vergisi indirim tutarı sisteminde, gelir vergisi matrahından 3. derece engellilik indirimi (2022 yılı için 500 TL) düşülmektedir.

Sonra kalan tutardan gelir vergi hesaplanmakta ve asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin altında kaldığı sürece gelir vergisi sıfır olmaktadır.

Gelir vergisi muafiyeti sistemi engelliler için sadece damga vergisinde yapılan indirim kadar (37,98 TL) maaşta bir artış sağlayacaktır. Aylık dışında gelir vergisi kesilen bir ödemeniz yok ise (ek ders, fazla çalışma vb.) fazladan bir faydanız görünmemektedir.

AGİ'nin kalkmasından dolayı maaşınızdan bir eksilme olmaz, zira AGİ sadece Devlete ödenecek olan gelir vergisini azaltmaktadır. Önceki sistemde de yeni sistemde de gelir verginiz çıkmadığı için bir kaybınız oluşmamakta, sadece engelli olmayanlara göre size tanınan avantaj ortadan kaldırılmaktadır.