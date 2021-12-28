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Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Aralık 2021 00:04
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Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Askerlik hizmetinin emniyet teşkilatına girmeden önce yerine getirildikten sonra polis memuru olan ilgililerin askerlikte geçen hizmet süresinin polis memurluğunda dikkate alınacağı, bilahare komiser yardımcılığı kadrosuna atanmaları halinde burada değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı yönündeki kararı ONADI.

Uyuşmazlıklarda; emniyet teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin polis amiri olduktan sonra bulunulan rütbenin kıdeminden sayılması yolundaki taleplerin reddine ilişkin işlemlerin istemiyle açılan davalarda verilen farklı nitelikteki kararlar verilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2020/517 kararında;

Emniyet Teşkilatında ilk rütbenin "polis memuru" rütbesi olduğu, komiser yardımcılığının ise ilk emniyet amirliği rütbesi olduğu, mesleğe girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin ise ilk amirlik rütbesinde değil, ilk rütbede adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılması gerekir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin E:2020/2017 sayılı karında;

Davacının mesleğe girmeden önce ifa ettiği askerlik hizmeti süresinin, atandığı ilk polis amirliği rütbesi olan komiser yardımcılığında bekleme süresi içinde değerlendirilmesi gerekir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E:2020/2055 sayılı kararında;

Davacının mesleğe girmeden önce ifa ettiği askerlik hizmeti süresinin, atandığı ilk polis amirliği rütbesi olan komiser yardımcılığında bekleme süresi içinde değerlendirilmesi gerekir.

Olayın geçmişi:

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 06/04/2001 tarih ve 4638 sayılı Kanun ile değişik 55. maddesinin 13. fıkrasında; polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresinin esas alınacağı belirtildikten sonra, aynı maddenin 14. fıkrasında, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmetinin rütbe terfiinde değerlendirileceği kurala bağlanmıştır. Bu kurala göre, polis memuru iken ya da mesleğe girmeden önce yapılan askerlikte geçen sürenin fiili çalışma süresinde değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.

Anayasa Mahkemesince 14. Fıkrasında yer alan "Polis amiri olduktan sonra yapılan" ibaresi iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra madde metninde, kamu görevine girmeden önce yapılan askerlik hizmetinde geçen sürelerin rütbe terfilerinde değerlendirilmesine engel hükmün kalmamıştır.

Nitekim, polis amiri rütbelerinden birinde olup, kamu görevlisi olmadan önce veya polis amiri olmadan önce askerliğini yapanların askerlik hizmeti süresinin rütbe terfisinde değerlendirilmesi gerekeceği yolundaki yargı kararları istikrar kazanmıştır.

Kanun maddesi iki kere değişmiştir.

KAPAT [X]

Bilahare, 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin 14. Fıkrası 5337 sayılı Kanunla da sonra da 6638 sayılı Kanunla değiştirilmiş; ".Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır." şeklini almıştır.

Bu haliyle, emniyet teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin halen bulunulan polis amirliği rütbesinin kıdeminden sayılmasının mümkün olup olmadığı tartışma konusu olmuş ve farklı kararlar çıkmıştır.

İDDK: Polis memurluğuna atanmada sayılır daha sonra ki rütbelerde dikkate alınmaz.

Danıştay İDDK kararlar arasındaki aykırılığı dikkate alarak şu şekilde hüküm kurumuştur:

Her üç uyuşmazlıkta da davacılar tarafından askerlik hizmetinin emniyet teşkilatına girmeden önce yerine getirildikten sonra, 3201 sayılı Kanun'un 5337 sayılı Kanun'la değişik haline de uygun olarak bu hizmetin, emniyet teşkilatına girdikten sonraki ilk rütbe olan polis memurluğu rütbesinde fiili hizmet süresinden sayıldığı görülmektedir.

Bu durumda, yapılan yasal düzenlemeler karşısında emniyet teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin, emniyet teşkilatına polis memuru olarak başlanmış ve bu rütbenin fiili hizmet süresinden sayılmış olması durumunda, sonradan bulunulan rütbenin kıdeminden sayılma olanağı kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar için tıklayınız.

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