Fahrettin Koca: 20 bin sözleşmeli personel hayırlı olsun
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'Hayırlı olsun' paylaşımında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Aralık 2021 16:24
Bakan Koca twitinde: HAYIRLI OLSUN 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Mesajını paylaştı.KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız