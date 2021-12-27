Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 24 Aralık Cuma günü Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 56 yıl aradan sonra ibadete açılması dolayısıyla tertip edilen programa katılmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ilçeye geldiği belirtildi.

Erbaş ve beraberindeki heyetin Kaymakamlık ziyareti sonrası vatandaşların da katılımıyla ilçenin en kalabalık Kale Caddesi'nden yürüyerek camiye geçtikleri vurgulandı. Erbaş'ın bu sırada esnaf ve vatandaşların cumalarını tebrik ettiği kaydedildi.

Bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi bir protestonun yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanımız, vatandaşlarımızın ve esnafımızın cumalarını tebrik etmiş, kendileri ile selamlaşmış ve iddia edilenlerin aksine en ufak duygusal bir protesto dahi yaşanmamıştır. Cuma namazına binaen vatandaşlarımızın da yoğun katılım ile açılış programı icra edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanımız açılışa katılan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. Enez Ayasofya Camii Şerifi içinde ve dışında açılış programına gelen vatandaşlarımız ile bir süre sohbet eden Diyanet İşleri Başkanımız daha sonra Enez ilçesinden ayrılmışlardır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her dini ve milli bayramlarda ve dahi önemli açılış programlarında olduğu gibi vatandaşlarımız ve esnafımız tarafından günün anlam ve önemini daha içten yaşamak ve yaşatmak adına evlerine ve iş yerlerine asmış oldukları Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin Enez Ayasofya Camii Şerifi açılış programı kapsamında da asılmasını 'Diyanet İşleri Başkanına Atatürk posterli protesto" olarak algılamak ve kamuoyunu yanıltma saiki ile haberleştirmek en hafif ifadeyle kötü ve art niyetli bir tutumun çok açık bir tezahürüdür. Bu maksatla yapılan haberler, Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir."