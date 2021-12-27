Emniyet, Özel Harekat Kursu düzenleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığınca 2022 yılı içerisinde Temel Özel Harekat Kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Düzenlenmesi planlanan Temel Özel Harekat kursuna; Fiziki Yeterlilik ve Mülakat testine katılıp mülakat sonucunda başarılı olan personel içerisinden yapılan puan sıralamasına göre Özel Harekat Başkanlığınca uygun görülen sayıda personel katılacaktır.

Mülakat ve Uygulamalı Teste katılabilecek personelde aranan ön şartlar şu şekilde olacaktır:

* Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan (polis memuru ve üst rütbede) erkek personel olmak

* Özel Harekat birimlerinde görev yapmaya gönüllü ve istekli olmak

* Başvuruda bulunan personelin asaletinin tasdik olması (komiser yardımcısı rütbesi hariç)

* Kursa 2.bölge illerinden başvuran personelin bulunduğu ile 2021 yılı ve sonrasında atanmış olmak

* Temel Özel harekat kursunu bitirip Özel Harekat birimlerinde göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle branştan çıkarılmış olmamak

* Son müracaat tarihi itibari ile Polis Memuru personel için 28 yaşından gün almamış olmak

* Son müracaat tarihi itibari ile Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesindeki personel için 28 yaşından gün almamış olmak

* Hakkında devam eden adli ve idari soruşturma bulunmamak

* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan idarece kabul edilebilir bir mazereti olmadan kendi isteğiyle ayrılmamış olmak

* Daha önce açılmış olan özel harekat kursundan eğitici personel raporu ile ilişiği kesilmemiş olmak

* Daha önce açılmış olan özel harekat kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak

* Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

* Son 3 yıllık performans değerlendirme puanı çok iyi olmak (Mesleğe giriş tarihi üç yıldan az olan personelin son performans puanı değerlendirmeye alınacaktır)

* Branşlı veya taşra teşkilatında görev yapan personelin bağlı bulunduğu birim amirinden muvafakatname almış olmak

Bu şartlara haiz olan emniyet personeli ,başvurularını 07 Ocak 2022 tarihine kadar bağlı bulundukları birimlere yapabilecek ve başvurular eğitim şubelere gönderilecek.

