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Belediye Başkanı markette alışveriş yapıp fiyatları denetledi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, markette alışveriş yaparak, fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 17:18
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Belediye Başkanı markette alışveriş yapıp fiyatları denetledi

Ticaret İl Müdürü Selim Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve zabıtaların katılımıyla Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'ndaki marketleri denetleyen Bilgin, market arabasına koyduğu gıda ürünlerini kasadan geçirterek etiket denetimi yaptı.

Bilgin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile fahiş fiyat denetimleri ve etiket kontrolleri yapmak üzere sahada olduklarını söyledi.

Sivas esnafına teşekkür eden Bilgin, "Esnafımız bu noktada hemşehrilerinin yanında, destekleyici mahiyette fiyat uygulamaları ve politikaları var." dedi.

Ekonomiye yapılan saldırılar neticesinde döviz kurunda yaşanan oynaklıkla, ham madde ve girdi fiyatlarındaki artışın ister istemez gıda fiyatlarına ve diğer ürünlere yansıtıldığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ekonominin normale dönmeye başlamasıyla fiyatlarda da esneme ve gevşeme var. İnanıyoruz ki yeni yılla birlikte her şey normale dönecek. Gerek belediye zabıta teşkilatımız gerek Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri devamlı sahada. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Bu sahada bir sıkıntı olduğu anlamına gelmiyor ama biz devlet olarak, yerel yönetim olarak hemşehrilerimizin rahat şekilde alışveriş yapmaları noktasında denetimlerimizi devam ettireceğiz. Sivas halkı her zaman devletinin yanında olmuştur, yine aynı şekilde bu zorlu süreci de devlet millet kaynaşmasıyla atlatacağımıza inanıyoruz. İşini düzgün yapan esnafımıza teşekkür ediyorum."

Ticaret İl Müdürü Selim Baş ise haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerinin sürekli devam ettiğini aktardı.

Denetimlerde olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Baş, "Dolardaki düşüşün marketlerimizdeki etiketlere de indirim yönünde yansıyacağı noktasındaki işaretleri almış bulunmaktayız. Beklediğimiz oranda bir düşüş olmamakla beraber bir düşüş eğiliminde." diye konuştu.

Baş, tüketicilerden yaşadıkları olumsuzluklarda "Alo 175" hattını aramalarını istedi.

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