Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet

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Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde yetkili sendikanın memurun haklarını, son dönemdeki gelir kayıplarını bir kenara itip üye kayıplarının önüne geçebilmek için haksız hukuksuz karar olan %1 kararını işveren heyeti ile birlikte kamu sendikacılığına getirmişti.



Bu karar ile daha önce tüm sendikalı kamu çalışanlarına 3 ayda bir 135 lira olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL'ye çıkartılarak ülke genelinde %1 üzeri örgütlenmesi olan sendikaların üyelerine ödenmesi kararı alınmıştı. Toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu haksız kararın iptali için sendikamız ve baraj altında kalan diğer 191 sendika ile hukuksal ve eylemsel mücadele başlattık. Yaptığımız eylemlerde memurun hakkını koruyup geliştirmeyi bırakıp, kendi geleceğinin kaygısına düşen yetkili sendikaya ve karara imza atan işveren heyetine en sert şekilde tepkimizi ortaya koyduk.



Geçtiğimiz günlerde Din hizmetleri iş kolunda hizmet veren bir sendikanın Danıştay 12. Dairesinde açmış olduğu davada bu haksız hukuksuz kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi. Yani kısaca söylemek gerekirse artık toplu sözleşme ikramiyesi olan 400 TL'den tüm sendika üyeleri faydalanacaktır. Bu karar ile birlikte biz de sendika olarak yeni yol haritamızı belirleyerek çalışmalarımıza daha da hız verme kararı aldık. Kurulduğumuz günden beri aynı yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yakın gelecekte sendikamızın Üniversite İdari Personelinin temsilcisi olarak tüm sorunlarını çözeceğine inancımız tamdır. Gerek sendikal çalışmalarımızın sorunların çözümü noktasında karşılık bulması, gerekse de tüm üniversitelerde idari personeli en iyi bir şekilde temsil edebilmemiz için örgütlenmenin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu nedenle biz de sendika olarak 2022 yılı ile birlikte örgütlenme seferberliği başlatıyoruz. Şuan 55 üniversitemizde temsilcimiz bulunmakta olup, iki ay içerisinde bu sayıyı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sorunlarımızın çözümü, haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için bir an önce sendikamıza üye olarak destek olmanızı beklemekteyiz.



Sefalet ücretine mahküm olan memurun haklarını araması gereken sendikaların kendi koltuklarının derdine düştüğünü hep birlikte seyrediyoruz.



Memur son üç yılda reel olarak %50 gelir kaybına uğramış, tüm çalışan gruplarına zam açıklaması yapılırken memur için hiçbir açıklama yapılmamış olduğu halde, memura doğru düzgün katkısı olmayacağı ilk günden belli olan gelir vergisi muafiyeti düzenlemesi için teşekküre gidenler memurun halinden anlamıyordur.



Buradan tüm Üniversite İdari Personeline çağrımızdır; sorunlarımızın çözümü haklarımızın geliştirilmesi için gelin hep birlikte sendikamız "ÜNİPERSEN" çatısı altında mücadele edelim. Sendikamıza üye olarak bize yetki ve sorumluluk verin ki: bizde sizden aldığımız yetki ve sorumlulukla Üniversite idari personellerinin yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözmek için etkili ve güçlü olalım.



Bizlere https://www.unipersen.org.tr/ web adresinden, 0312 950 57 32 telefondan, bilgi@unipersen.org.tr ,unipersen2015@gmail.com mail adreslerinden ulaşabilirsiniz.

