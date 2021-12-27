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3 sağlık çalışanı psikiyatri hastasının saldırısına uğradı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hekim, tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisi psikiyatri hastasının saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken darp edilen sağlık çalışanlarından güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 17:30
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3 sağlık çalışanı psikiyatri hastasının saldırısına uğradı

Olay, bugün öğle saatlerinde hastanenin içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Erdem Ş., (25), hastanede görevli hekim S.Y., ile tıbbi sekreter A.E.'yı tehdit ederek saldırdı. Araya giren güvenlik görevlisi B.K.A. da saldırıya maruz kaldı. Yaşanan olay beyaz kodla güvenlik güçlerine haber verildi. Saldırıda 2 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralanırken güvenlik görevlisinin parmağı kırıldı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"27.12.2021 tarihinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan hekim S.Y., tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A' ya karşı gerçekleştirilen silahla tehdit ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçlarını işlediği iddia olunan şüpheli E.Ş. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı ve delillerin toplanmasının akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirtilip yasal gereğinin yerine getirileceği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Öte yandan saldırgan Erdem Ş., geçtiğimiz ekim ayında balkondan rastgele ateş açıp polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Bu anlar kameralara yansımıştı.

"Balkondan rastgele ateş açan alkollü şahıs, polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi"

29 ekim 2021 tarihinde meydana gelen olay, gece saatlerinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan, şizofreni hastası da olduğu öne sürülen Erdem Ş. (25) evde alkol alıp babası ve babaannesini odaya kilitledi. Daha sonra 2 katlı evin balkonuna çıkıp tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutarak 1404 Sokağa giriş yaptı. Mahalleye giriş, çıkış noktaları araç ve yaya trafiğine kapatılarak operasyon başlatıldı. Çelik yeleklerini giyinen polisler evin etrafını kuşatarak şahsı bir süre sonra kimse zarar görmeden etkisiz hale getirdiler. Olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken ters kelepçe yapılan saldırgan ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri boş kovan ve delil incelemesi yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

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