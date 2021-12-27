Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na 'Beyaz Masa' tepkisi

Keşan Belediyesi'nin 'Alo 153 Beyaz Masa' hattının ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 'O bizim kullanmayın' yönündeki noter aracılığıyla bugün yapılan ihtarname üzerine 'Alo 153 Çözüm Masası' olarak değiştirildi. AK Parti'li Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, isim değişikliği konusunda belediyeye ihtarnamede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

'HİÇBİR UYGULAMA BU ŞEKİLDE ENGELLENMEMELİ'

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin CHP'li belediye olması halinde de böyle bir uyarının gelip gelmeyeceğini sorarak, "Ben bu tür bir uyarının CHP'li belediyeye gelmeyeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki sizlerin talep, öneri ve isteklerini hızlı bir şekilde çözmek amacıyla göreve geldiğimiz gibi Alo 153 Beyaz Masa'yı hayata geçirmiştik. Beyaz masamız; sizlerin memnuniyeti için 7/24 hizmet esasına göre başarılı çalışmalarını devam ettirdi. Hemşehrilerimizin hizmetlerimize daha kaliteli ve hızlı şekilde ulaşması amacıyla bugüne kadar 'Beyaz Masa' adıyla çalışmalarını sürdürdü. 'Beyaz Masa'nın bu başarılı çalışmaları yaptığımız son ankette de görüldüğü gibi; sizler tarafından da yüzde 90'lık bir memnuniyet ile karşılandı. Bizler bu gelişmeler ile gururlanırken, İBB'den bizlere bir uyarı yazısı ulaştı. O yazıda bizlere diyorlar ki; 'O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız.' Yani koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi işi gücü bırakmış, avukatları aracılığı ile işimizi engellemeye girişmiş. Ya şu gönderdiğiniz kağıda yazık, mürekkebe yazık, ödediğiniz posta parasına yazık. Amacı vatandaşa hizmet olan hiçbir uygulama bu şekilde engellenmemeli" diye konuştu.

'SİYASI AKLA DÖNÜK BİR TAVIR VAR'

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak çalıştıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Amacımız hizmeti engellemek değil önünü açmak olmalı. Üzülerek söylemek istiyorum ki, burada maalesef, siyasi akla dönük bir tavır var. Vatandaş nezdinde yanlış bir girişimde bulunulmuştur. Bu konuştuğum hiçbir şeyin, siyasi bir karşılığı yoktur. Bugünün çocuklarının, gençlerinin beklentilerini karşılamakla alakalıdır. Bizlerden hizmet bekleyenlerin umutları ile alakalıdır. Dillerinden hoşgörüyü, birlikteliği, halk için çalışmak gerekliliğini düşürmeyenlerin, aynı hoşgörüyü, aynı alakayı ve ilgiyi sadece dillerinde değil kalplerinde de yaşamalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU BiZiMLE UĞRAŞMA, İSTANBUL İLE UĞRAŞ'

Helvacıoğlu, 'Alo 153 Beyaz Masa'nın 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmuş bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Yani 'Alo 153 Beyaz Masa' çeyrek asırlık bir halkla ilişkiler başarısıdır. Keşan Belediyesi ve sizler arasında oluşan köprünün, 'Beyaz Masa' olan adını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ihtar üzerine bugünden itibaren 'Çözüm Masası' olarak değiştirdik. 11 mahallemiz ve mücavir alanlarımızdan gelen her talebe çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor. İmamoğlu bizimle uğraşma, İstanbul ile uğraş. Kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinden hiç ayrılmayacağız" dedi.