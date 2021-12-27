'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'

Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Türk-İş, Aralık enflasyonunda rekor rakamı açıkladı
Türk-İş, Aralık enflasyonunda rekor rakamı açıkladı
Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak'ta belli olacak
Durmuş Yılmaz ve 4 kişiye soruşturma başlatıldı
Durmuş Yılmaz ve 4 kişiye soruşturma başlatıldı
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Fahrettin Koca: 20 bin sözleşmeli personel hayırlı olsun
Fahrettin Koca: 20 bin sözleşmeli personel hayırlı olsun
TOGG CEO'su açıkladı: İlk araç ne zaman banttan inecek?
TOGG CEO'su açıkladı: İlk araç ne zaman banttan inecek?
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
İki öğrenciyi darp eden okul müdürüne soruşturma başlatıldı
İki öğrenciyi darp eden okul müdürüne soruşturma başlatıldı
Kripto para düzenlemesi Meclis gündemine geliyor
Kripto para düzenlemesi Meclis gündemine geliyor
POMEM için başvuru süreci başladı
POMEM için başvuru süreci başladı
Yeni kanuna göre memurlar nasıl vergilendirilecek?
Yeni kanuna göre memurlar nasıl vergilendirilecek?
Memurların 'sağlık raporları' ile ilgili 'hakem hastane' ayrıntısı!
Memurların 'sağlık raporları' ile ilgili 'hakem hastane' ayrıntısı!
'Çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlere eğitim verilecek'
'Çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlere eğitim verilecek'
Bakan Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi
Emekli maaşında yüzde 50 oranında zam beklentisi
Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Dayakçı ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
Pitbull için polis 'zabıtayı ara', zabıta 'polisi ara' diyor
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Hararet düşüyor: Araç fiyatları üzerindeki baskılar hafifleyecek
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de de görülmeye başlanan Omicron varyantının aşılama oranını arttırdığını söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Yakın zamanda daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı ve özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Aralık 2021 19:22
Yazdır
'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Avrupa'nın ardından Türkiye'de de görülen Omicron varyantının görülmesinin vatandaşlar arasında aşı oranını artırdığını söyledi. Son zamanlarda vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte aşılanmada büyük artış olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Doç, Dr., Doğan, "Yakın zaman içerisinde daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı. Özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz" dedi.

'TEST İÇİN GELENLER VAR'

Turkovac aşısının Trakya Bölgesi koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Özellikle bazı şartları karşılayan gönüllü kişilere Turkovac aşısı uygulanmaktaydı. Gönüllü sayısı giderek artmakta. Aşıyla alakalı olumsuz bir geri dönüş ve yahut olumsuz bir yan etki yansımadı. Ülkemizin gücüne, gelecekti ülkemizin ulusal aşımızın, ülkemizde en fazla uygulanan aşı olacağının inancını bu da perçinlemekte" dedi.

Kışın artan gribal enfeksiyonlar nedeniyle vatandaşların test için hastanelere geldiğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Gribal enfeksiyon ve Covid virüsünün belirtileri birbiriyle karışabilmekte. Bu nedenle benzer semptomları olan kişiler hastanemize test amacıyla başvurabilmekte ve test sonucuna da baktığımızda da negatif olan bir grup var. Bu da şu anlama gelmekte; mevsimin özelliğine bağlı olarak diğer viral enfeksiyonların da sıklığında bir artış yaşıyoruz" diye konuştu.

HASTANELERDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Doç. Dr. Mustafa Doğan, Trakya Bölgesi'nde, Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'de de vaka sayısında artış görüldüğüne dikkat çekerek, buna karşılık hastanelerde yoğunluğun yaşanmadığını söyledi. Trakya'da aşılanma oranlarının da yüksek olduğunu belirten Doğan, "Ülkemizdeki Covid vaka sayıları uzun bir dönem yatay seviyedeydi. Bu yatay seviye içerisinde bölgesel faktörler gözlenebilmekte. Zaman zaman farklı bölgelerdeki vaka sayılarındaki artış dikkat çekmekte. Trakya'da da yakın zaman içerisinde vaka sayılarında bir dalgalanma, kısmi bir artış gözlenmekte. Fakat bu artan vaka sayıları hastanelerde bir yatış ya da yoğun bakım sayılarında artışa neden olmadı. Biz bunu özellikle Trakya'daki aşı oranlarının yüksek olmasına bağlıyoruz" dedi.

KENTTE AŞILANMA ORANI YÜZDE 82,3

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ, 358,63 ile nüfusa göre vaka artan iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya dönen Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasında bulurken, aşılama oranı da yüzde 82,3'e ulaştı. Tekirdağ'da birinci doz 820 bin 446, ikinci doz 759 bin 731, üçüncü doz 267 bin 771 bin olmak üzere toplam 1 milyon 847 bin 948 aşı uygulandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Doğu'da soğukta dışarı çıkanların kirpikleri kırağı tuttu
Doğu'da soğukta dışarı çıkanların kirpikleri kırağı tuttu
Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
İnternetten 1500 TL'ye yavru pitbull satışı
İnternetten 1500 TL'ye yavru pitbull satışı
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Kömürden zehirlenen infaz koruma memuru ve arkadaşı hayatını kaybetti
Kömürden zehirlenen infaz koruma memuru ve arkadaşı hayatını kaybetti
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında

Bu Habere Tepkiniz

Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi
Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alımlarının tamamında alınacak adayları tarif eden sertifikalara yer verilmiştir.
Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay'dan siyasi eleştirileri nedeniyle 'meslekten atılan' imam için güzel haber!
Danıştay 12. Dairesi, siyasi içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile meslekten atılan imam hatibin itirazını haklı buldu.
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?
Danıştay 2. Dairesi, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İDDK: Görevde yükselme yönetmeliğinde 'muğlak ve subjektif' kriter olamaz
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için "Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak" şeklindeki düzenlemesini hukuka uygun buldu.
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunda dört sertifika şartı yazılınca 55 KPSS puanlı bir aday büro personeli olmaya hak kazandı!
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı
Danıştay'dan koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin iptale 3 gerekçe
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2022
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı 11. bölüm fragmanı
Elkızı dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Elkızı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Elkızı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı FOX'ta...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri