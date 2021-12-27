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Öğretmen masasını ortadan kaldırdı: Öğrencilerle aramda duvar gibiydi

Kocaeli'de sınıf öğretmeni Ahmet Aydın, öğrencileriyle daha iyi iletişim kurabilmek için öğretmen masasını ortadan kaldırdı. "Öğretmen masası öğrencilerle aramda bir duvar gibiydi" diyen Aydın, şimdilerde daha aktif ders işliyor, oturması gerektiğinde de öğrencilerinin arasına oturuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 19:42
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Öğretmen masasını ortadan kaldırdı: Öğrencilerle aramda duvar gibiydi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Pakmaya Abidin Pak İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ahmet Aydın, öğrencilerle iyi iletişim kurabilmenin yolunu, öğretmen masasını ortadan kaldırarak buldu. Bu yöntemin iletişimi kuvvetlendirdiğini düşünen Aydın, öğretmen masasını kaldırdı. Bu sayede masasız öğretmen Aydın öğrencilerle daha aktif ders işliyor, oturması gerektiğinde de öğrencilerinin arasına oturuyor. Derslere daha iyi uyum sağlayan öğrenciler ise kendi aralarında 'Öğretmen bugün benim yanıma oturacak' diyerek seviniyor.

"Öğrencilerle aramda bir duvar gibiydi"

Öğretmen masasının öğrencilerle öğretmen arasına bir duvar ördüğünü, bunun da iletişim kurmayı zorlaştırdığını söyleyen Ahmet Aydın, "Bu sisteme 4 yıl önce başladım. Çünkü hep öğrencilerin yanlarında oturuyordum. Öğretmen masasını kullanmamaya başlamıştım. Baktım ki yer de kaplıyor. Öğrencilerle aramızda bir duvar gibiydi. 'En iyisi ben bunu kaldırayım' dedim. Öğrencilerin bakış açısı da değişti. Her defasında yanıma gelmek isteyen bir çocuk var ve duvarın arkasından konuşmak isteyen biri var. O duvarı kaldırınca yanlarına gitmek istedim. 12 tane masam var artık. Onu kaldırınca her şey daha güzel oldu. İletişim de arttı" şeklinde konuştu.

"Öğretmen masası kalkınca çocukların yaşam alanı arttı"

Öğrencilerin, öğretmen masasının konulduğu alanı gözünde büyüttüklerine işaret eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bence çocukların gözünde orası öğretmenin bir alanı. 'Oraya gidilmez, orası yasak bir bölge' gibi düşünmeye başladılar. Öğretmen masası kalkınca çocukların yaşam alanı arttı. Benim de yaşam alanım arttı. Sınıfta kendimi daha da aktif hissettim. Daha çok ayakta durmaya da başlayınca ister istemez spor da yapmaya başlamış oldum. Çünkü her defasında yürüyeceğim adım sayısı artmaya başladı. Öğretmen masası olduğunda daha çok oturuyordum. Önceden çocuklar kağıtlarını öğretmen masasında göstermek istiyordu ama bu sefer artık biliyorlar ki öğretmen yanlarına gidecek. 'Öğretmen bugün benim yanıma oturacak' diye kendi aralarında sıraya da girmeye başladılar. Benim artık öğretmen masam sınıftaki 12 masa oldu"

"Biz masa başı iş yapmıyoruz, aktif olmamız gerekiyor"

Öğretmen masasının kaldırıldığını gören diğer meslektaşlarının tepkisine de değinen Aydın, "İlk başta dedikleri şey, 'Nerede oturacaksın?' oldu. Başka bir branştan bir öğretmen geldiğinde, 'Öğretmenim ben nerede yazacağım?' dedi. Ben de 12 tane sınıf sırası olduğunu söyledim. 'İstediğiniz yerde oturabilirsiniz, ki öğrenciler de memnun olacaktır' dedim. Defteri öğrencilerin yanında yazmaya başlayınca bunun harika olduğunu ve öğrencilerin bundan mutlu olduğunu düşündüler. Biz masa başı iş yapmıyoruz. Bizim sınıfta tamamen aktif olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"O dağı yıkmak gerekiyordu"

Öğrencilik yıllarında öğretmen masasını gördüğü zaman korku hissettiğini ifade eden Aydın, "Ben öğrenciliğe 1989 yılında Mersin'de başladım. O zamanlar öğretmen masasını gördüğümde 'Oraya gidebilir miyim?' diye her defasında korkuyordum. Parmak kaldırıyordum ama 'Öğretmen masasına gidebilir miyim acaba?' diye de düşünüyordum. Öğretmen masası benim gözümde bir dağ gibiydi. Oraya ben bir türlü gidemedim. Daha sonra ise artık kendileri gelmeye başladı. O dağı yıkmak gerekiyordu, ben artık dağsız bir şekilde devam ediyorum. Önümde ovalar var" sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Doruk İscen ise "Öğretmen böyle daha enerjik. O yüzden böyle daha güzel oluyor. Masası olsa daha kötü olurdu" dedi.

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