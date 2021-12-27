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Ilgaz Tüneli ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı

Ilgaz Dağı yolunun uzunluğunu 16,8 kilometreden 11,4 kilometreye, ulaşım süresini ise 37 dakikadan 7 dakikaya düşüren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 26 Aralık 2016'da faaliyete girdiği günden bugüne 250 milyon liralık yakıt tasarrufu sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 19:54
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Ilgaz Tüneli ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı

Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, 5 yıl önce açılan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarken, ekonomiye de yaklaşık 250 milyon lira kazandırdı.

Yüksekliği 1875 metre olan Ilgaz Dağı'nda, özellikle kış aylarında büyük zorluklar yaşayan sürücüler, son 5 yıldır "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz'dan konforlu geçiş imkanı buluyor.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016'da açılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 37 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan sağ ve sol tüneli, yılda ortalama 1 milyon 500 bin araç kullanıyor. Araç başına yaklaşık 30 dakika zaman tasarrufu sağlanan tünelden yıllık bazda zamandan 75 bin saat tasarruf elde edilmiş oluyor.

Aylık ortalama 120 bin aracın geçtiği tünelden yaklaşık 50 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanırken, egzoz dumanıyla çevreye verilen zarar oranı da büyük ölçüde düşüyor.

Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, AA muhabirine, tünelin, hem kamyoncular hem de bölge açısından önemli katkıları olduğunu söyledi.

Tünelin lojistik açısından önemine işaret eden Sarıahmetoğlu, "Sanayici ve yatırımcılarımız bu bölgelere yatırım yaparken önce ulaşıma bakıyorlar. Bu bölgede üretim yaptığımızda pazara nasıl kolay indiririz, diye bakıyorlar. Lojistik çok önemli bir kalem tutmaya başladı." dedi.

"Tünel olmasa şu anda Kastamonu, Sinop, İnebolu liman bölgesi kilitlenmişti"

Ilgaz Dağı'nda kamyoncuların çok zorlandığını belirten Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bu aylarda bizim Ilgaz Dağı'nı aşmamız çok meşakkatli oluyordu. O dönemlerde 10 tekerlekli ve kırk ayak dediğimiz kamyonlarla ancak aşabiliyorduk. Tırlarla aşmak mümkün değildi. Artık kamyonlar büyük oranda kalktı, tırlar devreye alındı. Tünel olmasa şu anda Kastamonu, Sinop, İnebolu liman bölgesi kilitlenmişti. İnebolu limanına ham madde geliyor. Bölgeye buradan sevk ediliyor. Kamyoncular olarak eskiden 4 saatte aştığımız Ilgaz Dağı'nı, tünelin açılmasıyla birlikte şu anda 10 dakikada geçebiliyoruz. Daha önceden eğitim ve araştırma hastanemiz yokken büyük hastanelere sevklerde büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tünel bu anlamda da önemli katkı sağladı."

Tırların yoğun bir şekilde tüneli kullandığını aktaran Sarıahmetoğlu, "Kooperatif olarak sadece Kastamonu'dan 130 ila 150 tır arası yükleme yapmaktayız. Ayrıca ilçelerden gelen odun mamulleri, Sinop bölgesinden gelen diğer ürünler, bu yolu kullanmakta. Artık İstanbul'a giden araçlar bile, bu yol daha düzgün diye tüneli kullanmakta. Bölge olarak baktığımızda da her gün 300 tır bu yolu kullanmakta." diye konuştu.

Kamyon şoförü Mustafa Karamuk da tüneli sık sık kullandığını söyledi.

Ankara'ya Kastamonu'dan tomruk taşıdığını anlatan Karamuk, "Ilgaz Dağı, kamyoncunun korkulu rüyasıydı. Ilgaz Tüneli açılınca çok iyi oldu. O günler bitti artık. Şükürler olsun rahat rahat çalışıyoruz." dedi.

Dağın zorlu kış şartlarında geçit vermediğini belirten Karamuk, "Ilgaz Dağı'nda karda kışta çok zor oluyordu. Bir tır döndüğünde yolda kalıyordu. Yol açılsın diye 4-5 saat bekliyorduk. Yakıttan, çok karımız oldu. Tünelin açılması çok süper oldu." diye konuştu.

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Ankara'da ticari taksicilik yapan Hasan Boran ise Kastamonu'ya sık sık yolcu getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ilgaz Dağı'nı aşarak yıllardır bu bölgeye yolcu getirmekteyim. Senelerdir Ilgaz Dağı'nın meşakkatini, kışını, çilesini çektik. Tünelin açılmasıyla hiçbir sıkıntımız kalmadı. Yolumuz kısa, yakıttan tasarrufumuz var. Tünel, her türlü sıkıntımızı gidermiş oldu. Ilgaz Dağı'nı kullandığımız zamanda, özellikle kış aylarında kardan yol kapanmaları oluyordu, önümüzde bir kamyon kalıyordu, saatlerce bazen günlerce yolun açılması için beklediğimiz zamanlar oluyordu. Tünelin açılmasıyla birlikte bu sıkıntılar bitti."

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