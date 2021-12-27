Ankara'da adliyelere girişte avukatların üstü de aranacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki adliyelere girişte avukatların üstlerinin ve eşyalarının da duyarlı kapı ve x-ray cihazlarıyla aranmasına karar verdi. Avukatlara yönelik üst arama kararı, adliye binalarının kapılarına asılarak bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Adliye binalarına girişte avukatların da üstlerinin aranmasına ilişkin karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça imzasını taşıyan "Ankara Adalet Sarayı ve Ek Bina Girişlerinde Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Uyulması Gereken Esaslar" başlıklı yazıyla duyuruldu. 12 Kasım 2021 tarihini taşıyan yazı, Başkent'teki adli binalarında kapılarına bu sabah asıldı. Yazıda şunlar kaydedildi:

"Ankara Adalet Sarayı ve ek binalarının girişlerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin çalışma talimatı ve esasları yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup aşağıda belirtilen uygulamaların tatbikine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin 'Hakimden önleme arama kararı alınması gerekmeyen haller' başlıklı 25. maddesi 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin ve üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında ayrıca bir arama emri ya da kararı gerekmemektedir.

Ankara Adalet Sarayı ve ek binalarının giriş kapılarında bulunan duyarlı kapı ve x-ray cihazından geçirilmek suretiyle yapılan kontroller, bu kapsamda güvenlik amaçlı bir denetimdir. Bu uygulamanın CMK 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen ceza soruşturması kapsamında yapılan arama işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinde yapılan düzenleme, avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturmaları ile ilgili olup, avukatların adliye binalarına girişlerinde kapı dedektörlerinden geçmeleri ve ayrıca çantalarının x-ray cihazlarından geçirilmesi şeklindeki uygulamanın ceza soruşturması kapsamında CMK 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir arama olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, uygulamanın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği de muhakkaktır.

Gerek Ankara Adalet Sarayı ve ek binalarına giren avukat, vatandaş ve personelin can güvenliğinin sağlanması ve gerekse genel kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından, Ankara Adalet Sarayı ve ek binalarına girişlerde avukat, personel ve vatandaşların kapı dedektörlerinden geçmeleri, çantalarının da x-ray cihazından geçirilmesi, duyarlı kapıdan geçerken duyarlı kapının uyarı vermesi durumunda uyarı veren nesnenin görevlilere gösterilmesi, uyarı veren nesnenin adliyeye sokulmasında bir sakınca görülmezse adliyeye girişine izin verilmesi, aksi takdirde bu nesne ile birlikte kişilerin adliyeye girişlerine izin verilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur.

Avukat, personel ile vatandaşlarımız uygulama sürecinde anlayış göstermeleri ve uygulamanın belirtilen talimat ve esaslara göre yapılmasını rica ederim."