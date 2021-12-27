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Beşiktaş 90'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Aralık 2021 22:05
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Beşiktaş 90'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golü 90. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor sezonun ilk yarısını 39 puanla ikinci, Beşiktaş ise 28 puanla yedinci sırada tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, lider Trabzonspor'la puan farkını 7'ye indirdi.

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