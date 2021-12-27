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Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 22:19
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Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerle doğrudan iletişime çok önem verdiklerini belirterek, "İşte bugün de uzun zamandan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizi daha da büyütecek, bizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmemizi sağlayacak güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım." diye konuştu.

Sporda tesisleşme devrimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkenin her köşesini pırıl pırıl modern tesislerle donattık. Stadyumlarımız, kapalı spor salonlarımız, havuzlarımız, atletizm pistlerimiz, gençlik merkezlerimiz, branşlara özel salonlarımız bugün Türk sporuna ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Son yıllarda sporda dünya çapında bizi gururlandıran başarıların temelinde bu tesisleşme hamlesi yatıyor. Tesisler arttıkça, kolay ulaşılabilir oldukça ve spor vatandaşlarımızın hayatının birer parçası haline geldikçe sporcu sayımız da arttı. Bugün lisanslı toplam sporcu sayımız 10 milyon 702 bin. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla lisanslı sporcumuz var. İşte tesisiyle, planlamasıyla, sporcu sayısıyla bu gerçek bir spor devrimidir."

- "40 ile 3,8 milyar liralık yatırım sözü"

Bakan Kasapoğlu, katılımcılığa son derece önem verdiklerinin altını çizerek, "Gençlerimizin kendileriyle ilgili kararlarda belirleyici olmasını, süreçlerin bizzat içinde olmasını istiyoruz. Bizim politikamızda 'rağmen' diye bir şey yok, bizde 'birlikte yapma' esası var. Vatandaşlarımızla, gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Bizim tek 'rağmenimiz', bu ülkenin menfaatine olan her projeye, her yatırıma peşinen karşı olanlaradır. Onlara rağmen bu ülkenin her köşesine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İllerin yerel yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, gençlerle birlikte istişare mekanizması içerisinde yürüttükleri yatırımların Türkiye'nin gurur tabloları haline geldiğine işaret eden Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla 40 ilimizde 1072 adet sözleşme imzalamış ve 3,8 milyar liralık yatırım sözü vermiş durumdayız. Bunların içerisinde stadyumlar, spor salonları, yurtlar, olimpik tesisler, mahalle tipi sahalar, kortlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlar, kayak tesisleri, gençlik merkezleri ve genç ofisler bulunuyor." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yürüttükleri tüm çalışmaların insan ve bilim odaklı olduğunu dile getirerek, "Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın sürekli değişen ihtiyaçlarını gözeterek ve günümüzün bilimsel yaklaşımları esasına göre güncelleyerek sunuyoruz. Statik değiliz, dinamiğiz. Kendimizi yeniliyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve çağa ayak uyduruyoruz." ifadelerini kullandı.

- Personel alımı müjdesi

"Sporda yaşadığımız devrimin bir tarafı tesis hamlesi ve rasyonel planlamaysa diğer tarafı da insan kaynağı." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılar, içindeki insan kaynağıyla doğru orantılı olarak başarılı olur. Biz bir yandan vatandaşlarımıza en modern tesis imkanlarını sunarken, bir yandan da bu ülkenin yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisindeyiz. Çünkü başarı doğru altyapının, doğru stratejiyle ve doğru iş gücüyle yönetilmesiyle gelir. Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. İşte en son 500 yurt yönetim personeli, 4 bin 346 işçi ve 25 gençlik ve spor uzman yardımcısı alımı gerçekleştirmiştik. Yine millilik kapsamında 250 antrenör ve 100 spor uzmanı ve KPSS ile 1000 antrenör alımımız sonuçlanmak üzere. Bugün buradan müjdelemek isterim ki ailemize sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli daha katıyoruz. Toplamda alacağımız 1575 kişi şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

- "Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle sıraladı:

KAPAT [X]

- Spor uzmanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak.

- Gençlik çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak. Ek olarak 5. grup için bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

- Psikolog pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

- Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak.

- Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24-28 Ocak tarihlerinde e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecek. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.

- "Gençlerin bakanlığında her şey gençler için"

Kasapoğlu, bakanlık olarak her zaman vatandaşa dokunan, gençlerin hayatına doğrudan etki eden faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bu noktada vizyonumuz 'genç dostu personel'dir. Gençlerle birlikte, onlar için çalışan... Burası gençlerin bakanlığı. Burada her şey gençler için." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığını, yeni personel alımları oldukça da bu haberleri paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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