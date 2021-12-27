Bakan Nebati: Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cuma günü Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade ettiler. 23,8 milyar TL diye ifade etti. Şimdi 38 milyar TL arttı. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Aralık 2021 22:35
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında yeni ekonomi modelindeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu
TL MEVDUATI 38 MİLYAR LİRA ARTTI
Şimdi o büyük dalgalanmalar bitti. Hafif salınımlar var. Ondan sonra kendi dengesine gelecektir. Cuma günü Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade ettiler. 23,8 milyar TL diye ifade etti. Şimdi 38 milyar TL arttı. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar. Niye? TC'ye olan güven tesis edilmiştir. Onun için.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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