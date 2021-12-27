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Türkiye'de her iki elektrikli araca bir şarj istasyonu düşüyor

Elektrikli araç şarj ünitelerinin dağılımı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin batı bölgesinde yoğunluk gösterirken, diğer bölgelerde de şarj istasyonu kurulumları hız kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Aralık 2021 22:54
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Türkiye'de her iki elektrikli araca bir şarj istasyonu düşüyor

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, şarj altyapısının tüm ülke geneline yayılmasına yönelik ön çalışmalar kurum tarafından düzenlenen çalıştayla katılımcıların görüşlerine sunuldu.

Şarj istasyonlarının yayılımı, özel ve ticari amaç gütmeyen şarj ünitelerinin statüsü, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı süreçleri, istasyonların şebekeye entegrasyonu, fiyatlar ve tüketicilerin istasyonlara erişimi de söz konusu çalıştayın gündem maddelerini oluşturdu.

Elektrikli araç şarj istasyonu kanun altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Türkiye'de toplam elektrikli araç sayısı 6 bine, şarj ünitelerinin sayısı 3 bin 457'ye ulaştı.

Bunun 818'ini özel kullanım amaçlı şarj üniteleri oluşturuyor.

Şarj ünitelerinin toplam kurulu gücü ise 76 bin kilovat seviyesinde bulunuyor.

Şarj ünitelerinin dağılımı elektrikli araç ve bölgesel trafik yoğunluğuna göre şekilleniyor

Türkiye'deki mevcut elektrikli araçlar ve şarj ünitelerinin dağılımı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı bölgesinde yoğunlaşırken, şarj istasyonlarının dağılımında elektrikli araç sayısı ve bölgesel trafik yoğunluğu etkili oluyor.

İstanbul'da 3 bin 496 elektrikli araç bulunurken, İstanbul'u 555 elektrikli araçla Ankara, 441 ile İzmir ve 213 elektrikli araçla Antalya takip ediyor.

Bursa'da 201, Kocaeli'nde 58, Gaziantep'te 47, Konya ve Adana'da 46 ve Muğla'da 40 elektrik araç kullanımda bulunuyor.

Elektrikli araç şarj ünitesi bakımından ise 1265 ünitenin bulunduğu İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul, Türkiye'deki toplam elektrikli araç şarj ünitelerinin yüzde 36,6'sına ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'u 320 elektrikli araç şarj ünitesiyle Ankara, 235 üniteyle ile İzmir, 162 üniteyle ile Antalya ve 128 üniteyle Muğla izliyor.

Bursa'da 123, Eskişehir'de 78, Konya'da 67 ve Afyonkarahisar'da 66 elektrikli araç şarj ünitesi bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin her ilinde en az bir şarj ünitesi yer alıyor.

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