2 şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, tüm çalışmalar ve eksiklikler tamamlandı. Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör, kabin ve yön levha işleri de tamamlandı.

Kontrol noktalarına X-ray cihazları da yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bağlantısını önümüzdeki yılın ilk haftalarında açmayı planlıyoruz yönündeki açıklaması Karaman'da memnuniyetle karşılandı.

"Hacı yolu bekler gibi bekliyorduk"

Karaman halkı olarak Yüksek Hızlı Treni hacı yolu bekler gibi beklediklerini söyleyen Tayyar Göktekin, "Vatandaşlar için Karaman'dan Ankara'ya gidip gelme epey sıkıntılıydı. Bu hizmeti getiren hükümetimizden Allah razı olsun. Daha önceden ulaşım zordu. Şimdi her yere daha çabuk ulaşılıyor. Karamanlı olarak çok sevinçli ve heyecanlıyız" dedi.

"Çok büyük hizmet"

Hüseyin Akgül ise Yüksek Hızlı Trenin Karaman'ın için çok büyük bir hizmet olduğunu belirterek, "Daha önce Karaman'da görev yapıyordum. Şimdi ise Mersin'de görev yapmaktayım. Aslen de Mut'luyum. Bu hizmeti getiren ve yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. Hattın hizmete açılmasıyla birlikte Karaman, Türkiye'de YHT'yi kullanan 8. il olacak.