Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesine ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan memurların disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 9/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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