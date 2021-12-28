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Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah

Bir anda canavarlaşıp adeta silah haline gelen Pitbull cinsi laboratuvar köpeklerin beslenmesi yasak ancak kurala uyan yok. Kangal ve Malaklı gibi yerli köpek ırkı yetiştiricileri Pitbull'un engellenmesini istiyor ve "En güvenilir yol arkadaşı bizimkiler" diyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 28 Aralık 2021 06:15
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Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından Pitbull cinsi köpekler yeniden gündemde. Bu duruma AB nezdinde tescili yaptırılarak yerli ırk olduğu kanıtlanan Kangal ve malaklı üreticilerinden tepki geldi. En güvenilir yol arkadaşı 'Anadolu aslanları'na gereken değerin verilmediğini ifade eden üreticiler, 'Laboratuvar köpeği: Pitbull' için acilen kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

İşte o açıklamalar:

"KESİNLİKLE PITBULL KÖPEĞİNE KARŞIYIZ"

Aksaray Malaklı Çoban Köpekleri Yetiştirme Derneği Başkanı Hikmet Dursun "Kesinlikle Pitbull köpeğine karşıyız. Asiye kızımıza yapılanları herkes gördü. Ülkemizde bunu istemiyoruz. İmza toplamaya başladım, bunun engellenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O benim çocuğum da olabilirdi. Hayvanın tabiatı gereği saldırı üzerine kurulu, ne yaparsan yap durduramazsın. Malaklı öyle mi, asla... İnsanlarla diyaloğu yüksek, direkt aile bağı güçlüdür. Her yerde besleyebilirsin. Bire bir saldırı asla yok. Kaldığımız sitede altı yıldır duruyor, tek bir olumsuzluğunu duyan yok. Oynayabildiğin kadar oyna. Ürettiğimiz çiftlikler var, oraya da her gün en az 25 araç geliyor. Aileler çocuklarını alıp gönül rahatlığıyla ziyaretler gerçekleştiriyor" dedi.

"KENDİ IRKLARIMIZIN DAHA DEĞER KAZANMASI GEREKİR"

Sivas'ta Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız "Pitbull köpeğini nasıl yetiştirirsen yetiştir, sonunda saldırganlığa doğru yöneliyor. Suç dosyaları kabarık olan kişilerin eline geçince de saldırganlıkları daha da artıyor. Yaralama eğilimi yüksek olduklarından elden çıktıklarında her şeyi yapabiliyorlar. İkili saldırılar ise Pitbull köpeklerinde en çok korktuğumuz durum. Asiye kızımızın da başına gelen bu. Köpek hedefe kitleniyor, orada ne yaparsan yap fayda etmiyor. Kesinlikle bunlar yasaklanmalı. Ülkemizde bunun önüne geçilmeli. Kangal bunların aksine narindir, çocuklara karşı özel bir koruyuculuğu vardır. Sevgi doludur. İçten koruma içgüdüsüne sahiptir. O yüzden kendi ırklarımızın daha değer kazanması gerekir. Bu işin içinde olan birisi olarak ben bile korkuyorum. Çocuklarımı kendim okula götürüyorum" diye konuştu.

KÖPEK SAHİPLERİ TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Köpeklerin sahibi tarafından kendi egoları için kullanıldığını ve bir güç gösterisine dönüştürüldüğıünü belirten uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu: Sahipleri, köpeği kötü eğitiyor ve yönlendiriyor. Ardından onların elinde bir silaha dönüşüyor. Köpeğin genetiği ısırmaya endeksli. Kanuni düzenlemeler yapılmadığı için hayvanları suça karıştıranlara bunun için de ayrı bir ceza verilmiyor.

TESCİLLİ YERLİ KÖPEK IRKLARIMIZ

Kangal, akbaş, boz, malaklı, Karadeniz çoban köpeği, zerdava, saluki ve Osmanlı zağarı

Mahmut Özay

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