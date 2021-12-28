Dolar kurundaki sert düşüşe rağmen raflarda eski etiketler duruyor

Döviz kurundaki sert düşüşün etiketlere nasıl yansıdığını gözlemlemek için İstanbul Eyüpsultan'da çarşı/pazar dolaştık. İlk hedefimiz temel gıda ürünleri oldu.

Döviz kuru gerekçesiyle en çok zam yapılan yumurta, beyaz peynir, zeytin, makarna, un, sıvıyağ ve pirinç gibi temel gıdaların fiyatları döviz kurunda yaşanan yüzde 40'lık geri çekilmeye rağmen olduğu gibi duruyor.

İNDİRİMLER YÜZDE 5'İ GEÇMEDİ

Etiketlerin üzerinde yazan tarihler dikkatimizi çekti. Raflarda, tezgahlarda hala doların düşüşe geçtiği 20 Aralık'tan önceki etiketler duruyor. Dövizin yükseliş döneminde gün içinde birkaç kez etiket değiştiren satıcılardan bazıları da fiyatları 20 Aralık'tan sonra güncellemiş; ancak o ürünlerdeki indirim de yüzde 5'i geçmemiş.

Yüksek kur döneminde çok oynak olan ürünlerin bazılarında ise hiç etiket yok. Fahiş fiyat artışlarının yaşandığı temizlik ürünlerindeki indirimler de kuruşlarla ifade edilecek kadar az.

TEKSTİLDE DE AYNI MANZARA

Tekstil ve ayakkabıda da durum gıda ürünlerinden farksız. Birçok mağazada kontrol ettiğimiz ürünlerde üst üste vurulan etiketlerle fiyatların arttırıldığını gördük.

İndirim etiketlerine ise sadece sezon ürünü olmayan yazlık kıyafet ve ayakkabılarda denk geldik. Gıda ürünleri satan esnaf da fiyatlarda çok fazla indirim olmadığını belirtiyor. Gerekçe ise şöyle aktarılıyor: "Şu an stoklarda bulunan ürünler eski kurdan alındı. Bu yüzden stoklardaki ürünler tükenmeden fiyatlarda herhangi bir indirim yaşanmaz."

Vatandaş hesap soruyor

Alışveriş yapan vatandaşlar da etiketlerden dertli. Bir vatandaş, "Dolar artıyor diye dünyanın zammını yaptınız, işte şimdi dolar düştü, bu fiyatları neden indirmiyorsunuz? Fiyatlar inmeli, bizim üzerimizden haksız kazanç sağlayamazsınız" diye tepki gösterdi.

Yusuf Özdemir