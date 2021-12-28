Üretimde 17 ay kesintisiz artış! Kapasite kullanımı 4 yılın zirvesinde

Türkiye'yi sıcak para esaretinden kurtaracak olan yeni ekonomi modelinin lokomotifi sanayi sektöründe üretim tam gaz devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, aralık ayında kasıma göre 0.6 puan artarak yüzde 78.7 seviyesine çıktı.

Böylece sanayide kapasite kullanım oranı 2017'nin aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 işyeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.8 puan artışla yüzde 78.4'e yükseldi.

PANDEMİ AŞILDI

Pandemi öncesi 2020'nin şubat ayında yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, salgın nedeniyle yaşanan kapanmaların etkisiyle nisanda yüzde 61.6'ya gerilemişti.

Açılmanın başlamasıyla birlikte devletin sağladığı desteklerin de katkısıyla kapasite kullanım oranı 2020'yi yüzde 75.6 ile tamamladı. Türkiye ekonomisininin yüzde 22 büyüdüğü bu yılın ilk çeyreğinin sonunda martta yüzde 74.7'ye çıkan kapasite kullanım oranı, haziran sonunda yüzde 76.6, eylül sonunda ise yüzde 78.1 olarak gerçekleşti.

GÜVENDE KUR DÜŞÜŞÜ

Öte yandan, döviz kurunda sert fiyat dalgalanmalarının yaşandığı aralık ayında, reel kesimin güveninde düşüş oldu. Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 106.1'e geriledi.

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

ÜRETİMDE 17 AY KESİNTİSİZ ARTIŞ

İhracatla birlikte ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelen sanayi üretiminde artış yılın son çeyreğinde de devam ediyor. Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 8.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda kesintisiz 17 ay yükseliş yaşandı. Sanayi üretimi aylık bazda ise piyasanın daralma beklentisine karşılık yüzde 0.6 arttı. Ara malı üretimi yüzde 12.9 artış sağlandı.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Geçen yıl son çeyrekte yüzde 75.2 olan ortalama kapasite kullanım oranı, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 75.8'e, ikinci çeyrekte yüzde 75.9'a, üçüncü çeyrekte yüzde 77'ye, dördüncü çeyrekte ise 77.8'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın son çeyrekte gerçekleştirdiği faiz indirimleri ile birlikte reel sektörün kredi kullanımının arttığına dikkat çeken analisler, kapasite kullanımının işaret ettiği yatırım ihtiyacının karşılanması için harekete geçildiği görüşünde. Türkiye ekonomisinin ilk ve üçüncü çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 22 büyüdüğüne dikkat çeken analistler, 2021'in tamamında çift haneli büyüme rakamına ulaşılacağını kaydetti.