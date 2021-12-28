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Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının adının karıştığı inanılmaz bir define avcılığı skandalı yaşandı. İddialara göre, daha önce 'Kitre Bebek Skandalı' ile gündeme gelen, başında Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de "sözde muhtarın talebi üzerine" dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Aralık 2021 08:10
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Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar

Daha önce 'Kitre Bebek Skandalı' ile gündeme gelen, başında Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de sözde muhtarın talebi üzerine, dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendi.

Sözde evraka istinaden başkanlığa ait iş makinelerinde görevli baş şoför K.C., H.K. ve İ.K. ile Aydın'dan gelen inşaat mühendisi S.A., evrak düzenlenen bölgede 28 Kasım'da kazı çalışmalarına başladı.

Ancak söz konusu noktanın köye tam 12 km uzakta olduğu, "köy muhtarının talebi" denilmesine rağmen muhtar Şenol Ünal'ın olaydan haberi bile olmadığı ortaya çıktı. Çalışmalara tanık olan ve durumdan şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karakolda ifade veren Büyükşehir çalışanları K.C., H.K. ve İ.K., Kırköy Muhtarı'nın talebiyle yazılan görevlendirme kağıdı üzerine tarif edilen kazı yerine geldiklerinde, S.A'nın kendilerini karşıladığını ve kazılacak yeri göstererek, "Burayı 6 metre kazıp kanal açacağız" dediğini ve kazıya başladıklarını söyledi.

İş makinelerini görevlendiren ABB Kent Estetiği Dairesi Kent Bakım Onarım Müdürü Mustafa Ertok ise ifadesinde, kendilerine muhtarın telefonla ulaşarak Pazar-Karacaören deresinin ıslah edilmesi için müracaat ettiğini, talep oluşturarak iş makinelerinin gönderildiğini, kendisinin günlük 300 adet iş emrini imzaladığını, makinelerin belirtilen yer veya başka bir yerde çalışma yapıp yapmadığını bilmediğini öne sürdü.

MUHTAR ADINA DÜZMECE EVRAK

Olay yerine çağrılan muhtar Şenol Ünal ise yaşananların hiçbirinden haberinin olmadığını söyledi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mühendis S.A.'nın olay yerindeki aracının bagajında benzinli hilti, dedektör, kazma, kürek, akım ölçme cihazı, balyoz ve levye bulundu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. Bahsi geçen kazılmış bölgeyi görüntüleyen SABAH, Kırköy Muhtarı Şenol Ünal'a da ulaştı.

Ünal, "Bilgim dışında, benim adıma bir yazı yazılmış. Olay yeri bana 12 kilometre uzaklıkta başka bir köye, Yukarı Karaören'e bağlı yer. Gittim ifade verdim. Avukata verdim olayı. Yargıya taşıyacağım. Başka da konuşmak istemiyorum" dedi.

TOLGA ÖZLÜ

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