Kayseri'de ev yangını: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri Melikgazi'de bir evde sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Eklenme : 28 Aralık 2021 08:15
Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı.
Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız