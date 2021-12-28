Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası Bakan Nebati'den açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 15:22
- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız