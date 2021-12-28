FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün finans yapılanması içinde yer alan ve örgüt mensuplarına para temin ettikleri belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 08:37
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün finans yapılanması içinde yer alan ve örgüt mensuplarına para temin ettikleri belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız