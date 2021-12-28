Eşinin maaşına el koymak ekonomik şiddet

Adana'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine ait maaşına el koyduğunu belirterek boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, erkeğin eşinin maaşını alarak ona ekonomik şiddet uyguladığını gerekçe göstererek çifti boşadı. Mahkeme ayrıca kadına maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti. Bunun üzerine taraflar hükümle ilgili olarak istinaf başvurusunda bulundu. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı. Onama sonrasında kadın, BAM'ın kararını temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamasını "ağır kusurlu" buldu ve hükmü onadı.

Daire ayrıca kadına ödenecek maddi ve manevi tazminat ile ilgili de hüküm verdi. Heyet, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarının, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerinin, paranın alım gücünün, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatı az buldu. Buna göre, kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmayarak hüküm bozuldu.