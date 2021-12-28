Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i koronavirüse yakalandı

'Yer Gök Aşk', 'Bir Zamanlar Çukurova', ve "Deli Gönül" gibi birçok projede rol alan Murat Ünalmış'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Ünalmış, salgın haberini Twitter hesabından duyurdu.

'KARANTİNADAYIM'

'İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı." diyen ünlü oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle...' ifadelerini kullandı.