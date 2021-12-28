Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i koronavirüse yakalandı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncusu Murat Ünalmış, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünalmış, ''Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım'' açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 09:52
'Yer Gök Aşk', 'Bir Zamanlar Çukurova', ve "Deli Gönül" gibi birçok projede rol alan Murat Ünalmış'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Ünalmış, salgın haberini Twitter hesabından duyurdu.
'KARANTİNADAYIM'
'İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı." diyen ünlü oyuncu, "Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle...' ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız