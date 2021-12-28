Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 10:14
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3'er ay hapis cezalarına çarptırılan H.D, S.Ö. ve M.S'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız