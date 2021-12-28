Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 10:17
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, Hakkari'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 7 ve Bitlis'te 5 derece olması bekleniyor.
Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?
Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi
Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alımlarının tamamında alınacak adayları tarif eden sertifikalara yer verilmiştir.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022