Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 10:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, işbirlikçiler ile yardım ve yataklık yapanların yakalanması amacıyla dün kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, tablet bilgisayar, 15 cep telefonu, 3 flaş bellek, ses kayıt cihazı, örgütsel doküman ele geçirildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız