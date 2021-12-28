Esenyurt'ta iki ailenin meydan savaşı gibi kavgası kamerada

İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
3 kamu kurumu 640 personel almak için ilana çıktı
3 kamu kurumu 640 personel almak için ilana çıktı
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Türk-İş, Aralık enflasyonunda rekor rakamı açıkladı
Türk-İş, Aralık enflasyonunda rekor rakamı açıkladı
Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak'ta belli olacak
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Ali Erbaş'ın, cami açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama
Fahrettin Koca: 20 bin sözleşmeli personel hayırlı olsun
Fahrettin Koca: 20 bin sözleşmeli personel hayırlı olsun
TOGG CEO'su açıkladı: İlk araç ne zaman banttan inecek?
TOGG CEO'su açıkladı: İlk araç ne zaman banttan inecek?
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Migros'tan sonra CarrefourSA da yüzde 30 indirim yaptı
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon: 23 bin adreste arama yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esenyurt'ta iki ailenin meydan savaşı gibi kavgası kamerada

Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki taraftan da çok sayıda kişinin kavgaya dahil olması ile ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Eklenme : 28 Aralık 2021 10:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavgada bir kişi ise kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı
Sahte içki operasyonunda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü
Kafesine gelen tilkileri besledi; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
Kafesine gelen tilkileri besledi; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü, 7 yaşındaki torunu ağır yaralandı
Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü, 7 yaşındaki torunu ağır yaralandı
Gelin, düğün gecesi damadı dövdü!
Gelin, düğün gecesi damadı dövdü!
Tartıştığı avukatı darbeden şüpheli gözaltına alındı
Tartıştığı avukatı darbeden şüpheli gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet

Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet

Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?

İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi

İlan edilen kadroların tamamında adaylar tarif edildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alımlarının tamamında alınacak adayları tarif eden sertifikalara yer verilmiştir.
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'in teknoloji skandalları

2021'in teknoloji skandalları

Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...