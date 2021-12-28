Esenyurt'ta iki ailenin meydan savaşı gibi kavgası kamerada
Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki taraftan da çok sayıda kişinin kavgaya dahil olması ile ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Eklenme : 28 Aralık 2021 10:51
Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma, onlarca kişinin bıçak, tekme ve tokatla birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.Yaşanan kavgada bir kişi ise kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız