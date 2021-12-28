Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra sahnelere dönüyor!

Kırmızıgül, yeni albümünün ilk konserini 31 Aralık akşamı Show TV ekranında verecek.

Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez Show TV'de şarkılarını seslendirecek sanatçının yılbaşı konser çekimleri gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Mahsun Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

Bugüne kadar 6 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül, müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği 6 sinema filmine imza attı.

Müzik alanının yanı sıra sinema dalında da birçok ödüle değer görülen sanatçının "Hoş Geldin" albümü, 1 Ocak'tan itibaren A1 Müzik etiketiyle müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Sadece 10 bin bir adet basılacak özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül'ün albümünün yaylı kayıtları Prag'da yapıldı.

Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası'nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti.

Yeni çıkacak albümünde Türk müziğinin yanı sıra pop, Anadolu rock, trap, ragatoon, elektronik dans, halk müziği ve arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları dinleyicilerin beğenisine sunuyor.